Se non l’avete visto in diretta lo scorso sabato, qui sotto potete ritrovare la nostra bravissima Eulalia Cambria che modera l’incontro “Note tra gli spazi bianchi” per “Nuvole Digitali”, il festival dei nostri amici de Lo Spazio Bianco, e che affronta il tema del rapporto tra musica e fumetto.

Assolutamente da guardarsi.