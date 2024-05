È uscito oggi l’ottavo album in studio degli Arab Strap

Annunciato poco dopo la metà di gennaio quando veniva anche condiviso il singolo “Bliss”, accompagnato anche da un video, l’ottavo album in studio del duo scozzese Arab Strap esce oggi per Rock Action e s’intitola I’m Totally Fine with It – Don’t Give a Fuck Anymore. Il titolo è scanzonato e divertente anche per via delle emoji presenti all’interno di esso: si tratta di un messaggio chat scritto dal batterista che fa capolino anche nella copertina del disco. Più elettronico nei suoni e particolarmente ritmato e incalzante nella maggior parte del suo contenuto, I’m Totally Fine with It segue il disco uscito nel 2021 As Days Get Dark, che era il loro primo album studio in sedici anni. Poche settimane prima di “Bliss” gli Arab Strap avevano condiviso anche “Aphelion”, un brano che era stato registrato durante le sessioni dell’album precedente, outtkae di discreta qualità che non avrebbe sfigurato all’interno di quel lavoro.

Più di recenti sono stati diffusi anche altri singoli come anticipazione del disco: “Strawberry Moon” e “You’re Not There”. In merito a questo nuovo album Aidan Moffat ha dichiarato che «[it’s] been over two years working slowly on this one – probably the longest it’s taken us to make a record», aggiungendo anche che «there’s more anger and aggro in the words than the last one» e che «[it’s] not overtly political but it’s certainly a record that is a bit angry at the world». Tra dipendenza dal web, teorie del complotto, isolamento e alienazione, I’m Totally Fine With It esplora tanti temi e lo fa con gusto e con profondità. Non mancherà un tour per promuovere il disco: il duo scozzese sarà anche in Italia in estate per tre affascinanti appuntamenti a Castiglione del Lago, Bologna e Milano dal 20 al 22 giugno.