[T4ATF!] Basside, Sacrobosco, LSDXOXO, Giant Claw

Questo appuntamento di Thanks 4 All The Fish!, la nostra rubrica dedicata al recupero di uscite passate sotto ai radar di Kalporz, è dedicata a quattro dischi elettronici usciti da Aprile a oggi.

Tra artisti italiani e internazionali, quattro modi diversi di suonare e intendere l’elettronica, dalle sue varianti più club a quelle al contrario più astratte e di ricerca nel tentativo di rimanere aggiornati sulla realtà fluida e multiforme della musica prodotta da sintetizzatori e software di produzione.

BASSIDE, “FUCK IT UP EP” (Sorry Records, 2021)

Questa piccola rassegna non poteva che iniziare con il nuovo EP del duo di Miami Basside, “FUCK IT UP”. Registrato a Los Angeles tra il 2016 e il 2017, “FUCK IT UP EP” è l’ultima uscita in cui possiamo sentire le produzioni di SOPHIE, la visionaria producer scozzese venuta prematuramente a mancare nello scorso gennaio. Nonostante l’EP fosse pronto da anni, si è riusciti a pubblicarlo solo lo scorso 2 Aprile, dopo che le tracce qui contenute avessero comunque già raggiunto lo stato di culto venendo suonate nei set di Basside e altri artisti nei festival di tutto il mondo.

Rest in power, Queen SOPHIE.

FUCK IT UP EP [Prod. SOPHIE] by Basside

SACROBOSCO, “Both Sides Of The Sky” (Sussidiaria, 2021)

Dagli States all’Italia, passiamo ad ascoltare “Both Sides Of The Sky”, album di debutto di Sacrobosco, musicista italiano autore di una IDM incentrata sull’uso di samples e un ampio uso di sintetizzatori analogici. Pubblicato da Sussidiaria (la label di Daniele Carretti, ex Offlaga Disco Pax e attivo con il progetto dream pop Felpa) e con anche Matilde Davoli a bordo, “Both SIdes Of The Sky” è un esordio più che buono, con i suoi suoni dreamy e riverberati che proiettano l’ascoltatore in atmosfere notturne e oniriche. Ascolto consigliato particolarmente agli irriducibili delle macchinette.

Both Sides Of The Sky by Sacrobosco

LSDXOXO, “Dedicated 2 Disrespect (EP)” (XL Recordings, 2021)

Impossibile non dedicare almeno un ascolto a una delle autrici che più di tutti hanno caratterizzato il suono post-rave degli ultimi anni. LSDXOXO, producer “DAW DIVA” di stanza a Berlino, ha benedetto la nostra primavera con queste quattro tracce pubblicate da XL Recordings potete tranquillamente mettere in loop per ballare fino alla prima denuncia da parte dei vostri condomini. Se anche voi pensate che sul dancefloor non ci sia vita sotto i 140 BPM, l’ascolto è obbligatorio.

Dedicated 2 Disrespect (EP) by LSDXOXO

GIANT CLAW, “Mirror Guide” (Orange Milk Records, 2021)

L’ultima uscita di Keith Rankin, musicsta, artista visivo e fondatore della label Orange Milk, porto sicuro per gli ascoltatori di elettronica in cerca di suoni futuristici e HD. Un insieme di caos e orchestrazioni dal sound design stupefacente, panoramiche in realtà aumentata e voci post-umane. Da recuperare e consumare voracemente.

(Matteo Mannocci)