Primavera Sound 2022, ecco i nomi dei due weekend!

Sarà un Primavera Sound piacevolmente estenuante quello del 2022, con undici giorni di musica: due weekend nella storica location del Parc del Forum e nel mezzo quattro giorni nei club di Barcelona.

Autechre, Bauhaus, Beach House, Beck, Dua Lipa, Gorillaz, Jorja Smith, M.I.A., Massive Attack, Megan Thee Stallion, Nick Cave & the Bad Seeds, Playboi Carti, Slowdive, Tyler The Creator, Run The Jewels, The Jesus & Mary Chain sono solo alcuni dei nomi della lunghissima lista di oltre 400 artisti e artiste presenti a Barcelona dal 2 al 12 giugno 2022. Come sempre un video ha annunciato la lunghissima lista. Eccola:

Il ventesimo anniversario del festival di Barcellona, fermo dopo il rinvio forzato delle edizioni 2020 e 2021, sarà l’edizione più importante della sua storia. In sintonia con le aspettative generate e il desiderio dei fan, il Primavera Sound moltiplicherà la sua durata nel 2022: da giovedì 2 a domenica 12 giugno, più di 400 artisti si esibiranno in uno spettacolo senza precedenti per un festival urbano a livello mondiale.

Saranno 11 giorni ininterrotti di concerti che si svolgeranno nel Parc del Fòrum durante due fine settimana, dal 2 al 4 giugno e dal 9 all’11 giugno, e che domenica 12 giugno si concluderanno con il Brunch -On the Beach party, una vera festa della musica dal vivo. Nel frattempo, dal 5 all’8 giugno, si terrà una spettacolare edizione del Primavera a la Ciutat con 150 concerti in diversi luoghi di Barcellona, mentre il Primavera Pro moltiplicherà la sua rilevanza come punto d’incontro strategico per l’industria musicale. Dopo le voci circolate e la curiosità suscitata dal nuovo logo del festival, è importante chiarire che le line-up dei due fine settimana saranno completamente diverse l’una dall’altra, ad eccezione di alcuni artisti straordinari che raddoppieranno la loro presenza. Siamo orgogliosi di annunciare che la maggior parte degli artisti dell’edizione 2021 sarà confermata e a loro si aggiungeranno decine e decine di nuovi nomi che, come sempre, rifletteranno l’essenza della musica contemporanea.

Tutti i biglietti già acquistati per le edizioni 2020 e 2021 permetteranno di partecipare al Primavera Sound 2022 Barcellona – Sant Adrià. L’acquirente dovrà scegliere: nel caso dei biglietti per il festival completo, tra uno dei due fine settimana, e sarà anche possibile acquistare un upgrade per poter partecipare ad entrambi; nel caso dei biglietti giornalieri, si potrà scegliere tra uno dei sei giorni principali nel Parc del Fòrum, non importa quale fine settimana sia.

Gli operatori dei biglietti (DICE, Redtkt, Ticketmaster e Festicket) contatteranno tutti i possessori di biglietti il 25 maggio per i dettagli. Nel caso di biglietti acquistati a La Virreina, l’acquirente dovrà fare il cambio attraverso il sito web del Primavera Sound. Dal 1° giugno sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto per tutti gli acquirenti che lo desidereranno.

I nuovi biglietti per il Primavera Sound 2022 Barcellona – Sant Adrià saranno in vendita anche martedì 1 giugno su DICE.