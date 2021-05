La Top 7 della settimana (#21, 2021)

7. St. Vincent annuncia un tour negli US per festeggiare il #StVincentDay

Si scherza, ovviamente si scherza, ma non guasta sognare. Annie Clark annuncia un tour negli Stati Uniti dopo l’uscita del suo settimo album “Daddy’s Home”. Il tour inizierà venerdì 3 settembre 2021 a Portland, Maine e girerà tutte le principali città americane passando per Nashville, Los Angeles e Boston. Ad accompagnarla durante il tour ci sarà anche la storica band texana Spoon. Che dire, grazie del supporto Annie!

6. I GRAMMYs cambiano rotta

Cambiano le regole per i GRAMMY Awards, dopo svariate critiche la Recording Academy ha deciso di modificare i criteri previsti per la categoria “Best New Artist”, che negli anni passati ha visto nominati artisti non proprio alla loro prima esperienza discografica. Tra le modifiche ci sono anche i criteri previsti per il premio “Album Of The Year” che ha ora rimosso la regola del 33% del tempo di riproduzione per i produttori, cantautori e gli ingegneri accreditati, il che significa che tutti i contributori sono ora idonei. Inoltre, il genere “urban” è stato sostituito con “progressive” e la categoria “Best Rap/Sung Performance” è diventata “Best Melodic Rap Performance”. Tutte le regole sono disponibili sul sito dei GRAMMYs.

5. La Loma Vista collabora con la DC Comics

L’etichetta discografica indipendente Loma Vista sta lavorando con la DC Comics per la colonna sonora di una nuova distopica serie: “Dark Nights: Death Metal”. La compilation prevede brani da Danzel Curry, Soccer Mommy, IDLES, Show Me The Body e tanti altri, fra questi anche la reginetta goth-rock Chelsea Wolfe che ha già pubblicato il suo contributo, “Diana”.

4. Gli IDLES fanno una cover dei Gang of Four

Gli IDLES rifanno “Damaged Goods” dei Gang of Four in occasione di “The Problem of Leisure: A Celebration Of Andy Gill And Gang Of Four”, un album di tributi in onore del chitarrista del gruppo che purtroppo ci ha lasciato l’anno scorso. La cover è praticamente identica all’originale, anche se la performance vocale di Joe Talbot aggiunge quel pizzico in più di aggressività e cattura l’atemporalità del brano, oltre a mostrare l’impatto che il sound innovativo e idiosincratico dei Gang of Four ha avuto su molti gruppi post-punk, compresi gli IDLES stessi.

3. #TBE: Il ritorno dei black midi

Ritornano i black midi con “Cavalcade” per Rough Trade Records, a due anni di distanza dal loro chiacchieratissimo esordio e dopo la dipartita del chitarrista Matt Kwasniewski-Kelvin. L’album è stato pubblicato con un giorno di anticipo giovedì 27 maggio, dopo un listening party su Youtube. I black midi saranno in Italia martedì 14 dicembre 2021 per un’unica data al Circolo Magnolia di Milano.

Cavalcade by black midi

2. Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno una nuova band

Thom Yorke e Jonny Greenwood formano una nuova band con Tom Skinner, batterista dei Sons of Kemet, e Nigel Godrich, storico produttore dei Radiohead e parte degli Atoms For Peace. Si sono chiamati, forse ironicamente, The Smile e hanno esordito al Live at Worthy Farm, un evento livestream tenuto dal Glastonbury festival, insieme a Coldplay, Haim e altri.

1. L’enorme lineup del Primavera Sound 2022

Il Primavera Sound ha deciso di festeggiare il suo ventesimo anniversario (rimandato sia nel 2020 che nel 2021) moltiplicando la sua durata e facendo suonare, diciamocelo, praticamente tutti. Il festival si terrà nel Parc del Fòrum da giovedì 2 giugno a domenica 12 giugno con oltre 400 artisti, suddivisi in due weekend completamente diversi. I biglietti saranno in vendita a partire dal 1 giugno 2021 su DICE.

