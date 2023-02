Il grande ritorno degli Yo La Tengo con “This Stupid World”

Esce oggi per la Matador This Stupid World, il nuovo album degli Yo La Tengo. Si tratta del diciassettesimo LP in studio del gruppo. Segue We Have Amnesia Sometimes, lavoro uscito nel 2020. Ad anticipare il disco sono stati i singoli “Fall Out”, canzone evocativa e avvolgente, diffusa nel novembre dello scorso anno in concomitanza con l’annuncio dell’imminente uscita del disco, e “Aselestine”, uscita a gennaio. Pochi giorni fa è stato condiviso anche “Sinatra Drive Breakdown”, brano accompagnato anche da un videoclip.

A caratterizzare l’incisivo e coinvolgente This Stupid World sono come al solito vorticose chitarre à la Yo La Tengo immerse in una nebbia di impressioni e di epifanie e ritmi cadenzati e insistenti che attraversano come spiriti inquieti e inquietanti le canzoni del disco, interpretate in modo viscerale e al tempo stesso “geometrico”. Registrato in New Jersey, This Stupid World è di fatto il primo “vero e proprio” album degli Yo La Tengo in quasi cinque anni, dal momento che la precedente pubblicazione conteneva improvvisazioni. Il gruppo inizierà tra pochi giorni una tournée che partirà il 15/02 da Seattle, WA e che toccherà anche l’Europa in aprile.