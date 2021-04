[T4ATF!] Tirzah, Liz Phair, KALI, Helle

Quattro canzoni da recuperare, tutte al femminile, alcune che fanno riferimento ad album che usciranno prossimamente. Tre proposte internazionali e una italiana, così non possiamo essere tacciati di esterofilia. Che poi – del resto – lo confermiamo: siamo esterofili, come sapete, perché è molto più probabile – da un punto di vista statistico come minimo – che sia prodotta musica più bella nel resto del pianeta piuttosto che in una minuscola nazione come l’Italia. Ma ultimamente cerchiamo anche di essere bravini, visto che abbiamo proprio una rubrica ad hoc, IT-aliens. Buon ascolto di questi 4 pesci e… thanks 4 all the fish!

Tirzah

Il nuovo singolo dell’artista inglese è il primo materiale nuovo di Tirzah con il suo nome dall’album del 2018, “Devotion”, ed è stato scritto, registrato ed eseguito insieme ai suoi stretti collaboratori di lunga data, Mica Levi e Coby Sey. “Send Me” è semplice ma non banale, e conduce su una strada lievemente ipnotica fino al fragore finale.

“Devotion” era un “Questo Spacca!”, avendo ricevuto un 80/100 dal nostro Enrico Stradi.

Liz Phair

Liz Phair mancava da un bel po’ di tempo: ha annunciato i dettagli dell’album “Soberish”, il primo nuovo lavoro in 11 anni. Prodotto dal collaboratore di lunga data Brad Wood, che ha diretto la produzione di album come “Exile In Guyville”, “Whip-Smart” e “WhiteChoclatespaceegg”, “Soberish” verrà pubblicato il 4 giugno su Chrysalis Records.

“Spanish Doors” è il brano a cui viene affidata l’apertura dell’album, e contiene un’interessante incrocio di voci.

KALI

Ne abbiamo bisogno di indie pop fresco come quello di KALI. Appena sedicenne, KALI, ovvero Kali Flanagan, ha annunciato la sua firma con Nettwerk Records e la pubblicazione di “Circles”, l’ep di debutto in arrivo il 7 maggio. KALI è tra gli ‘artist to watch’ del 2021 per Nylon.com, “tra indie-surf e pop lo-fi”.

Helle

Helle è una producer bolognese che con “Carovane” manifesta una buona padronanza melodica nell’ambito di un electro pop di buona fattura. «Carovane parla della condizione umana dell’esilio, di come siamo stati sfrattati dell’Eden e costretti a vagare per lande selvagge», dice Helle. Il singolo fa parte dell’album “Disonore”, la cui uscita è prevista a giugno.

(Paolo Bardelli)

foto in home di Liz Phair tratta dal suo facebook

per fini promozionali – fotografo non citato