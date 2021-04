[T4ATF!] Black Canova, 43.NOVE, Juanita Stein, Lorenz Simonetti

Ha senso riprendere fuori una rubrica del 2008? Direi di sì, se l’obiettivo è ancora attuale. E lo è. In quell’anno lanciammo un appuntamento periodico in cui segnalare 4 dischi usciti in quel periodo, e da ascoltare/recuperare. La chiamammo “Thanks 4 All The Fish!”, ringraziando – alla maniera di Douglas Adams (“Addio… e grazie per tutto il pesce!”) – per tutto quel ben di Dio musicale che usciva. E che iniziava, anche al tempo, a essere sovrabbondante, come ora, ma per cui noi appassionati non potevamo, in ogni caso, che ringraziare. Perché siamo dei bambini educati. E perché non ci stancheremo mai della nostra passione.

D’ora in avanti dunque largo ancora a 4 segnalazioni di dischi/canzoni che selezioniamo per i vostri ascolti. Perché è sempre quello che noi dobbiamo fare: selezionare, tra tutto il mare magnum di roba, darvi(ci) una direzione. E non lo facciamo con quegli imperativi che suonano poco gentili (“Ecco quello che DEVI ascoltare oggi”, “I dischi usciti oggi di cui non PUOI fare a meno” e titoli copiati da Pitchfork del genere). Noi di Kalporz ringraziamo, e basta. Se volete ascoltare e seguire T4ATF!, noi ringraziamo anche voi.

Black Canova

Black Canova è un duo composto da Francesco Casciana e Tommaso Vassallo formatosi a Bologna nel 2019. Il loro primo singolo “Evolution” è un’elettronica minimale che parte dal trip hop e sfocia in un pop di classe, comunque notturno.

Evolution by Black Canova

43.NOVE

I 43.NOVE sono un duo toscano e “Immagini” (feat. Whosnich) è il loro primo singolo, e vede la luce per l’etichetta Bonnot Music e per la produzione di Bonnot.

La voce di Elia Fulceri è strepitosa: ha una timbrica soul innata ed è splendidamente stratificata.

L’album “STORIA DI UN UOMO” uscirà il 19 Aprile.

Juanita Stein

Juanita Stein, australiana, era la voce e chitarrista della band indie rock Howling Bells. Qui è in veste solista: la Stein pubblicherà un nuovo EP dal vivo, “Locked Down – Live From Brighton Electric” via Nude Records il 28 maggio, dove ha eseguito canzoni dal suo album, “Snapshot”, con una band che include i suoi compagni degli Howling Bells e il produttore dell’album, Ben Hillier. L’ep contiene anche un paio di bonus track registrate durante le sessioni originali dell’LP.

“Snapshot” è bella, anche se rimane sugli stessi accordi e tempistiche di cambio di “King Of Pain” dei Police.

Lorenz Simonetti

Lorenz Simonetti, 19 anni, ogni giorno da agosto 2020 pubblica quotidianamente contenuti musicali su Tik Tok e ad inizio febbraio, spinto dai suoi fans, pubblica il suo primo singolo pop “Disegna Un Cielo”. A Pasquetta Lorenz pubblica una versione personale di “Ciao Mare” di Raul Casadei, a cui abbiamo dedicato un recente #my2cents. A mio parere una gran bella versione.

(Paolo Bardelli)

foto in home di Juanita Stein

tratta dal sito ufficiale dell’artista

e presente per fini promozionali