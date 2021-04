[IT-alien] Waxlife firma il remix di “My lullaby” di Be a Bear

“My lullaby” è un singolo uscito qualche anno fa e registrato solo attraverso l’utilizzo di un Iphone. Lo scorso 26 marzo per l’etichetta Il Piccio Records è stata pubblicata una versione remix prodotta da Waxlife. Dietro il nome di Bear a Bear e una maschera da orso c’è Filippo Zironi, bolognese che ha coniato per il suo esperimento sonoro il termine di “electro-bear-pop”.

Il brano è una ninna nanna arricchita da inserti elettronici con la voce della figlia Bianca: “Bianca aveva 9 mesi. Io ero sul divano e stavo suonando un arpeggio con la chitarra e ho notato che lei la “canticchiava” a modo suo ma perfettamente a tempo. Non mi sono fatto scappare quell’occasione! Ho registrato subito un memo vocale e da lì è nata My Lullaby. È stato il mio regalo per il suo primo anno”. Il progetto di Filippo Zironi è il risultato di una curiosa ricerca sonora che nell’ambito del live-set viene coniugata con il flusso continuo delle immagini e in una formula espressa in tendenze Lo-fi. Il suo linguaggio si avvale dell’uso di una strumentazione alla portata di tutti, sfruttando i social e il cellulare, dove sostanzialmente Filippo ha trasferito il proprio studio di registrazione.

“My Lullaby” si articola attraverso i synth e il ritmo rarefatto della chitarra elettrica.

“Ognuno di noi ha un animale dentro: vivere da orso vuol dire usare quella parte aggressiva ma allo stesso tempo tanto dolce per far bene le cose in cui si crede”

Potete ascoltare il brano a questo link.