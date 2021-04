f o l l o w t h e r i v e r presenta “Werevolves”: in anteprima il video live

WEREWOLVES è il nuovo singolo di f o l l o w t h e r i v e r, uscito il 5 marzo. Il brano apre un nuovo capitolo nel percorso musicale dell’artista genovese, immerso tra sonorità internazionali e un universo intimo e delicato.

“Quando la luna si alza nel cielo, non puoi nasconderti dai tuoi problemi”: è questo il mantra del brano, che porta con sé rintocchi tribali e oscuri legati alla perfezione con la componente modern del pezzo, trascinata dai synth e dagli arpeggi.

Figura centrale del racconto del brano è il lupo mannaro: “proprio come per i lupi mannari, ci sono momenti della vita in cui non possiamo fare a meno di fare i conti con la nostra natura, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi. Non possiamo nasconderci, ma siamo costretti ad affrontarli faccia a faccia. Riuscire a convivere con situazioni come queste è la chiave per capire chi siamo davvero e in qualche modo fare pace con noi stessi, imparando a convivere con la nostra natura.” (f o l l o w t h e r i v e r)

Con Werewolves f o l l o w t h e r i v e r conferma e rinnova un sound dal dna estero, che guarda a scenari musicali in grado di tessere insieme folk ed elementi elettronici.

Per l’occasione vi presentiamo in anteprima il video del brano suonato live alla The Cave Session.