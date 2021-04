Young è il nuovo nome di Young Turks

Young Turks diventa ufficialmente Young. L’influente label britannica fondata nel 2006 da Caius Pawson che ha nel roster The xx, FKA twigs, Sampha, Jamie xx, Koreless Kamasi Washington non vuole più essere associata ai “Giovani Turchi”. Lo storico movimento rivoluzionario turco che contribuì alla deposizione del sultano Abdulhamid II e alla democratizzazione post-Ottomani dopo una divisione in due fazioni si alleò al CUP che si macchiò tra le altre cose del genocidio armeno e assiro negli anni Dieci del secolo scorso.

Il fondatore ha spiegato in un post Instagram di aver dato quel nome come tributo a una canzone di Rod Steward per il valore evocativo di quella solidarietà giovanile e dirompente alla base del movimento diventato una sorta di antonomasia. Tuttavia, alla luce di una lunga e dolorosa riflessione sulle ripercussioni storiche delle scelte politiche di quel movimento, Pawson ha deciso di rimuovere la dicitura Turks dal nome della sua etichetta.

In vista del 24 aprile, giorno ufficiale della commemorazione dell’omicidio armeno del 1915, la label ha annunciato una donazione in favore dell Armenian Institute londinese, una no profit nata per indagare e studiare la diaspora armena che ebbe origini da quel drammatico massacro etnico.

Questo il nuovo sito di Young.

Questi i link ai nuovi profili Facebook, Twitter e Instagram.