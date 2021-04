All’interno del tempo sospeso di The Green Kingdom

In questo tempo sospeso, servono artisti come The Green Kingdom, che dilatano la dimensione per poter godere – in solitaria – di una ambient che scintilla più che fluttuare.

The Green Kingdom è il progetto solista di Michael Cottone, del Michigan, USA, con precedenti pubblicazioni su etichette come Lost Tribe Sound, Dronarivm, Home Assembly Music, Past Inside The Present e altre.

“Solaria” è il full-lenght uscito ora sull’etichetta greca sound in silence, e che potete ascoltare qui sotto. È possibile acquistare l’album anche in edizioni deluxe particolarmente curate nel packaging.

Solaria by The Green Kingdom

foto tratta dall’instagram dell’artista

presente per fini promozionali