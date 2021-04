A Place To Bury Strangers: nuova formazione ed ep a giugno

Gli A Place To Bury Strangers cambiano formazione: la band di Brooklyn annuncia il suo nuovo EP, “Hologram”, che uscirà il 16 luglio su Dedstrange, l’etichetta del fondatore Oliver Ackermann. “Hologram” è il seguito di “Pinned” del 2018 e sarà coronato da un tour mondiale all’inizio del 2022.

Ackermann è affiancato dai nuovi membri John Fedowitz (basso) e Sandra Fedowitz (batteria) dei Ceremony East Coast. John e Oliver erano amici d’infanzia che avevano suonato nella band underground shoegaze Skywave, creando insieme musica punk futuristica.

La band ha ora pubblicato “End Of The Night”, e se “Pinned” era stato forse “il disco più pulito del trio”, come diceva il Bachini in sede di recensione, qui invece tutto diventa rumoroso. “End Of The Night” è una canzone in cui la pasta è distorta e confusa, coerentemente con i nostri tempi: lo sviluppo armonico non è importante, è fondamentale il risultato fuzz e quasi shoegaze e la ridondanza della voce, che si ripete più volte come a far capire un concetto.

Sì, gli A Place To Bury Strangers sono tornati, abbiamo capito: svolgimento buono, solo un po’ ridondante, aspettiamo l’EP.

(Paolo Bardelli)

Photo by Heather Bickford

fornita dall’Ufficio Stampa Big Mouth Publicity

per fini promozionali