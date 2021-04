Flying Lotus ha curato la colonna sonora della serie anime Netflix “Yasuke” in uscita il 29 aprile.

Per rompere il ghiaccio e l’attesa ha pubblicato in anteprima due tracce estratte dalla soundtrack: “Black Gold” dove è affiancato dall’amico e collaboratore di lunga data Thundercat e “Between Memories” dove è affiancato da Niki Randa.

La foto è di Tim Saccenti.