IONOI: 20 date per i Ninos du Brasil in 20 case private

TUTTI IN CASA. È con un’elaborazione di un quotidiano uscito esattamente un anno fa che i Ninos du Brasil e lo studio CODALUNGA di Nico Vascellari annunciano una nuova idea provocatoria: IONOI.

“In un momento in cui siamo chiusi in casa ed i luoghi di cultura sono chiusi, la casa diventa quei luoghi: il museo, il teatro, il cinema, il club”.

IONOI consiste in un tour dei Ninos du Brasil a partire dal 26 Marzo in una serie di 20 performance consecutive del duo formato da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni attraverso le 20 regioni italiane ospitate in case private solo ed esclusivamente per gli abitanti della casa. Le performance saranno trasmesse live streaming dal canale Codalunga YouTube.

Il progetto culminerà in un documentario, racconto dell’Italia durante gli anni della pandemia, con la regia di Nico Vascellari, prodotto da Codalunga e co-prodotto da The Apartment Pictures , società del gruppo Fremantle.

“È questo il momento di inventare finalmente una normalità diversa, conforme ai tempi che viviamo e alla nostra necessità di raccontarci: A New Way Is Needed, A New Way Is Possible“.

I singoli eventi, ci tengono a precisare, si svolgeranno nel totale rispetto delle normative anti-covid19.