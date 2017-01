Il lungo tour italiano dei Coffee or Not

Chi vuole fare musica deve suonare dal vivo, dappertutto. Lo sanno i belgi Coffee or Not, che tornano in Italia con una serie di concerti nell’ambito di un tour europeo iniziato lo scorso settembre e che, dopo la tappa italiana tra gennaio e febbraio 2017, proseguirà in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Sul palco, Soho Grant (tastiera, voce, batteria) e Renaud Versteegen (batteria, chitarra elettrica, loops, voce).

Il duo alt-pop di Bruxelles, che indubbiamente possiede una buona capacità di scrittura (ascoltarsi “May I lay down?” qui sotto, please) e ha pubblicato il suo quarto disco, “Everything is falling down“, a inizio 2016.

Le date del tour:

venerdì 13 gennaio: TUCAN’S, Bergamo

sabato 14 gennaio: 8BIT ART LAB, Montelupo Fiorentino

domenica 15 gennaio: LA CANTERA, Cesena

mercoledì 18 gennaio: BEBOP, Taranto

giovedì 19 gennaio: OFF, Lamezia Terme (CZ)

venerdì 20 gennaio: PUNTO G, Siracusa

sabato 21 gennaio: ZOOTV, Brucoli (SR)

domenica 22 gennaio: LA CARTIERA, Catania

martedì 24 gennaio: AL KENISA, Enna

mercoledì 25 gennaio: BOLAZZI, Palermo

giovedì 26 gennaio: CAFÈ LIBRAIRIE, Cosenza

venerdì 27 gennaio: LINEA GOTICA, Ferrandina (MT)

sabato 28 gennaio: MR ROLLY’S, Vitulazio (CE)

domenica 29 gennaio: LOAD, Terracina (LT)

martedì 31 gennaio: NA COSETTA, Roma

mercoledì 1 febbraio: EX CINEMA AURORA, Livorno

giovedì 2 febbraio: BOTTEGA ROOTS, Colle Val d’Elsa (SI)

venerdì 3 febbraio: RIVE JAZZ CLUB, Bassano del Grappa (VI)

sabato 4 febbraio: ARCI CHINASKI, Sermide (MN)

domenica 5 febbraio: TWIGGY, Varese

(Paolo Bardelli)