Matteo Mannocci Awards 2020

Il 2020 con sè si è portato via un sacco di cose. Per tutti quei musicisti la cui naturale dimensione è sul palco, prima ancora che su disco o addirittura internet, è semplicemente significato uno stop lungo chissà ancora quanto. Insieme a loro, volendo restare all’interno del solo settore artistico/musicale, tutti quei personaggi in ombra che riescono a mandare avanti quel circo che chiamiamo musica dal vivo.

Il mio pensiero di inizio 2021 è per loro, nell’augurio di trovare un po’ più di equilibrio nei difficilissimi mesi che ci aspettano.

RIP MF DOOM, RIP KOBE BRYANT, RIP DIEGO ARMANDO MARADONA.

TOP ALBUM 2020

L’ordine è prevalentemente casuale, con una preferenza verso i primi nove dischi rispetto al resto. In una situazione anomala come quella dell’anno appena finito, ammetto di essermi rifugiato in una bolla di ascolti che hanno portato a questa selezione, dalla quale certamente sarà assente qualcosa, altro sarà sopra o sottovalutato. Se volete ascoltare un album, un click sopra l’immagine e siete su Spotify. Lascio solo questo, che di resoconti di live sulla rete è ancora troppo presto per parlare. Buon divertimento.

Amnesia Scanner – Tearless Lorenzo Senni – Scacco Matto Arca – kiCk I Elysia Crampton - Orcorara 2010 Nazar - Guerrilla Nicolas Jaar - Cenizas Charli XCX - how i'm feeling now Lil Uzi Vert - Eternal Atake Zebra Katz - Less Is Moor

MAI MAI MAI - NEL SUD FRANCESCO PERISSI XO - ROSSANA AUTECHRE - SIGN AUTECHRE - PLUS SAULT - UNTITLED (BLACK IS) YVES TUMOR - HEAVEN TO A TORTURED MIND ACTRESS - KARMA & DESIRE CLIPPING. - VISION OF BODIES BURNED ONEHOTRIX POINT NEVER - MAGIC OPN PLAYBOY CARTI - WHOLE LOTTA RED 070 SHAKE - MODUS VIVENDI EARTHEATER - PHOENIX: FLAMES ARE DEW UPON MY SKIN AESOP ROCK - SPIRIT WORLD FIELD GUISE 100 GECS - 1000 GECS AND THE TREE OF CLUES THA SUPREME - 23 6451 PABLO COLLECTIVE - EVERYONE ON PLANET EARTH, THIS ONE'S FOR YOU! LET'S ROCK! A.G. COOK - 7G A.G. COOK - APPLE RUN THE JEWELZ - RTJ4 Childish-Gambino-3.15.20 BEATRICE DILLION - WORKARAOUND AGAINST ALL LOGIC - 2017 - 2019 DARGEN D'AMICO - BIR TAWIL

(Matteo Mannocci)