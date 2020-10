Dopo la sorta di EP “Drive Time Suite”, Oneohtrix Point Never presenta “Midday Suite”, che contiene altri cinque pezzi dall’album di prossima pubblicazione. Tra di essi anche “No Nightmares”, con The Weeknd e Caroline Polachek. A meno che “Magic Oneohtrix Point Never” non preveda due ore di musica, a questo punto possiamo già farcene un’idea.