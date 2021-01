LaPara, ascolta in anteprima “Alla Menta”

A pochi mesi di distanza dal primo singolo “Plastica”, continua il percorso di avvicinamento all’EP d’esordio dei LaPara, quintetto lo-fi pop bolognese guidato da Rebecca Paraciani.

Registrato da Giacomo Gelati delle Altre di B e accompagnato dall’artwork di Lucia Fiorani, “Alla Menta” è la seconda anticipazione da “Tutti gli animali del mondo”, la cui uscita è prevista tra fine inverno e inizio primavera 2021.

In poco più di 4 minuti vengono fuori i principali tratti distintivi della band, la cui ricetta comprende melodie altamente contagiose ed un cantato in italiano che ti entra subito in testa.

Alla menta è una canzone fresca e amara. Rende leggera la pesantezza degli emotivi anonimi, che non sanno come amarsi, ma non possono farne a meno.

Un universo musicale sbarazzino, surreale, leggero.