[Contest] Vinci due biglietti per i Toy al Glue di Firenze

Del grande ritorno discografico dei Toy vi abbiamo già parlato abbondantemente: oltre ad aver recensito il loro ultimo “Clear Shot“, la band è finita nella nostra cover di novembre dello scorso anno. Ora gli inglesi stanno per tornare in Italia: a fine mese passeranno a Ravenna, Roma, Firenze e Milano.

In collaborazione con il Glue di Firenze, noi di Kalporz mettiamo in palio due biglietti per il concerto sabato 25 febbraio. Sarà la prima volta a firenze per i Toy, il cui live sarà anticipato da quello dei The Tellow Traffic Light. Per partecipare basta aver messo Like alla nostra fanpage Facebook e inviare un messaggio privato dal testo “Glue Glue Glue I wanna Toy“. Avete tempo fino alle ore 12 di giovedì 23 febbraio, e ricordate che per entrare serve la tessera Glue (se non l’avete, potete prenotarla online ooppure ovviamente farla sul posto).

Insomma, buona fortuna!