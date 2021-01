[IT-alien] Il bedroom rock di Kardamomo

We had so much time to waste

there’s nothing better than the taste

of days of candy on your tongue

“Days of Candy” è la risposta italiana a un certo bedroom, indie rock lo-fi anni Dieci che ha poi finito per coinvolgere artisti e generi trasversalmente fino ad arrivare a oggi: e Kardamomo è certo in linea con questa musica sempre sul filo tra la malinconia e la spensieratezza, ma nel farlo ci mette un’energia e un’ispirazione originali che danno nuova linfa al sound post-DeMarco e lo riaggiornano completamente.

Nello stile di Kardamomo – ovvero Vera Sale, venticinquenne per metà italiana e per metà tedesca che ha girato il mondo e che ora vive a Berlino – c’è inoltre un’eco del dream pop sofisticato alla Beach House, tanto per intenderci, sintomo di una maturità artistica precoce che fa decisamente ben sperare sul futuro della sua musica. Di seguito il videoclip appena uscito di “Days of Candy”. Che altro aggiungere? Speriamo di riparlare presto di lei: Kardamomo sta lavorando al suo EP di debutto per WaterSoul Records.



