I migliori artwork 2020 secondo Art Vinyl

Lo seguiamo tutti gli anni, perché è un premio molto particolare in una prospettiva che amiamo, ovvero quella delle grafiche e degli artwork di copertina degli album.

Il sito Art Vinyl elegge tutti gli anni la copertina più bella, e quest’anno ha differenziato in tre categorie: Artwork / Design e Photography. Le nomination erano 50.

Questi sono i vincitori, tra i quali salutiamo con esultanza la vittoria di Maria Lax come miglior fotografia per l’ultimo album dei Doves, “The Universal Want, sulla quale bravura ci eravamo già sbilanciati qui:

Best Art Vinyl 2020 Award Winners

Artwork by Russell Oliver for IDLES album ‘Ultra Mono’

Design Chris Peyton at VVVOID for Nick Mason’s Saucerful of Secrets album ‘Live at the Roundhouse’

Photography Maria Lax and Graphic Design David Kitson for Doves album ‘The Universal Want’