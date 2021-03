Cover Marzo 2021: serpentwithfeet

Uscirà il 26 marzo per Secretly Canadian il secondo album di serpentwithfeet, “DEACON”, anticipato per ora da due singoli che sono uno meglio dell’altro: “Fellowship”, scritto insieme a Sampha e Lil Silva, e “Same Size Shoe”. Entrambi i pezzi promettono bene: il pop sperimentale dell’artista di base a Brooklyn sembra essere approdato ad inedite atmosfere di serenità, come lui stesso ha ammesso presentando l’album: «​I wanted to create something that felt calm and restrained».

Varrà la regola per cui due indizi fanno una prova? Purtroppo per scoprirlo dobbiamo aspettare fine mese. Intanto però serpentwithfeet si è meritato il posto nella cover di marzo.