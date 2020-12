“Piano B”, Il nuovo EP di Cristallo

Il nuovo progetto solista di Francesca Pizzo è un cantautorato originale e rinfrescante nel panorama italiano degli ultimi anni. Cinque tracce per un sound ricercato che pesca dal synth pop anni ’80 e dal dream pop contemporaneo con ritornelli magnetici, ironici e cupi: uscito l’8 dicembre, “Piano B” è un EP asciutto, intenso, diviso tra sentimenti di delusione e di claustrofobia e speranza di cambiamento.

«Piano B è la mia risposta al 2020. La sospensione dall’attività del live mi ha portato a dovere scegliere in che modo proseguire il percorso artistico iniziato pochi mesi fa. Ho così deciso di condividere col pubblico parte dei brani destinati al disco la cui uscita era prevista per la scorsa primavera ma che, come accaduto a molti altri colleghi, al momento è sospesa. Ho scelto di non fermare la musica e al contempo di adattarmi al momento che tutti stiamo vivendo» ha detto Cristallo; ma “Piano B” è l’ipotesi che in fondo quest’anno tutti siamo stati costretti a desiderare e a progettare per decidere di adattarci o meno allo stravolgimento delle nostre vite, e forse anche qualcosa di più: un’occasione per ripartire davvero da zero.

Eppure non mi accontento

desidero tutto quanto

desidero tutto ciò che non ho avuto mai

Tracklist

Dei due

Casa di vetro

Cosa c’è

Falena

Cuore nero

Ascolta “Piano B” su Spotify:



In copertina: foto di Alessandro Trapezio.