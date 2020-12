I River Into Lake alla ricerca dell’innocenza della curiosità

I River Into Lake sono un gruppo di stanza a Bruxelles e capitanato da Boris Gronemberger che ha i cromosomi in quell’indie-rock raffinato degli Anni Dieci che si legge alla voce Grizzly Bear.

Molto bravi nella scrittura e nella trasposizione musicale in una composita tavolozza sonora, i River Into Lake hanno appena fatto uscire un EP dal titolo “The Crossing”, composto da 4 canzoni.

A noi è piaciuta particolarmente la titletrack, che si può ascoltare qui sotto, melodicamente molto bella con qualche richiamo alla composizione di Nik Kershaw.

“«The crossing» parla di questo passaggio all’età adulta, della perdita dell’innocenza e dell’ingenuità. Un sentimento nato da una serie di avvenimenti forti di questi ultimi 5 anni (gli attentati, la crisi migratoria, la crisi ambientale, la crisi sanitaria, la salita dell’estrema destra, etc). Nonostante l’oscurità del mondo in cui viviamo, bisogna fare di tutto per preservare questa innocenza, poiché essa permette di avere il coraggio di fare cose inimmaginabili, è il motore della curiosità, ciò che spinge il bambino ad alzarsi per camminare, l’adulto a buttarsi nell’ignoto, rischiando anche di sbagliare” spiega Boris.

Le grafiche sono state creata appositamente dall’artista David Delruelle.

foto fornita dall’ufficio stampa

