Intuition, il nuovo singolo di Milena Paris

“Un flusso intimo di considerazioni sul mancato allineamento dei sentimenti con le circostanze“: Milena Paris descrive così Intuition, il suo nuovo singolo con influssi jazz e soul mediati dall’uso di synth e vocoder. L’artista, bergamasca trapiantata a Milano che si muove tra pop, jazz e una passione per la poesia contemporanea, si presenta così: “Il mio percorso musicale non è comune, ho attraversato e sperimentato diversi generi. Penso che questa sia una ricchezza quando poi si va a creare qualcosa di nuovo perché hai la possibilità di attingere da diversi linguaggi. La maggior parte degli artisti che amo sperimentano molto… Questo è il motivo per cui probabilmente Nai Palm (Hiatus Kaiyote) è la musicista che trovo più interessante. Mi sono resa conto che lo studio del jazz, complicato per me all’inizio poiché provenivo da un background diverso, mi ha fornito diversi nuovi strumenti, soprattutto armonici, nonché la libertà di improvvisare.”

E su “Intuition”, che presentiamo in anteprima con il videoclip, aggiunge di aver tratto ispirazione da “un concetto espresso dalla poetessa afroamericana Nayyirah Waheed: due possono essere innamorati ma comunque non essere entrambi pronti. Waheed parla di un ponte, dice che è possibile essere amati da qualcuno non in grado però di raggiungerti e di unirsi a te sul ponte, il punto d’incontro profondo tra due persone.”