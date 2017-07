Non solo rock: Lattex Plus Festival porta a Firenze l’elettronica

C’è un nuovo festival a Firenze, ed è dedicato alla musica elettronica. Non solo rock insomma nel capoluogo toscano: Lattex Plus, il collettivo che da anni organizza eventi dedicati al clubbing, ha deciso di allestire un vero e proprio festival, che arriva in città il prossimo weekend.

Dal 16 al 16 luglio infatti al Parco di Villa Solaria di Sesto Fiorentino e alla spiaggia sull’Arno di Firenze arriva Lattex Plus Festival, con ospiti del calibro di Actress, Ellen Allien, Hunee, Answer Code Request, Jeremy Underground, e altri.

Tutte le info sul sito ufficiale, festival.lattexplus.com. Qui sotto invece il programma sintetico.

Venerdì 14.07 @ Parco di Villa Solaria

Actress, Hunee, Octave One, Herva, Ponz, Fricat, P. Flex, Teo Naddi, Andrea Mi

Sabato 15.07 @ Parco di Villa Solaria

Ellen Allien, Jeremy Underground, Answer Code Request, Palms Trax, Virgo,

FOUR TRAX, Bakerboy, The Groove, Fat Cosmoe, Matteo Bruno, DJ Funkulo, Francesco Bigagli

Domenica 16.07 @ Spiaggia sull’Arno

Bakerboy, Awesome Tapes From Africa, Mirko Casalini