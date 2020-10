Un regalo dai Mogwai

I Mogwai hanno appena cancellato il tour 2021, ma la pandemia non ferma comunque la loro musica: il 19 febbraio 2021 uscirà quindi un loro nuovo album, il decimo: “As The Love Continues”. Anzi: nel comunicato stampa il gruppo ha spiegato di voler offrire qualcosa di bello proprio in un momento come questo, anche se impossibilitato a fare musica dal vivo.

Il primo singolo che possiamo ascoltare è “Dry Fantasy”, accompagnato da un videoclip caleidoscopico.

As The Love Continues (2021, Rock Action)

1. To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

2. Here We, Here We, Here We Go

3. Dry Fantasy

4. Ritchie Sacramento

5. Drive The Nail

6. Fuck Off Money

7. Ceiling Granny

8. Midnight Flit

9. Pat Stains

10. Supposedly, We Were Nightmares

11. It’s What I Want To Do, Mum