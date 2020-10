Presto un nuovo album di FKA twigs?

In un’intervista con Scott Goldman per la Grammy’s museum: Programs at Home Series FKA twigs parla del processo creativo che, come tanti altri artisti, si è trovata a affrontare durante il lockdown: tutte le collaborazioni potevano svolgersi soltanto su Facetime e FKA è stata costretta a cambiare totalmente la sua routine. Ciò nonostante, con l’aiuto in produzione di El Guincho, è nato un nuovo album. Wushu, femminilità, riflessioni sull’ultimo videoclip di “Sad Day” diretto da Hiro Murai e altre risposte di un’artista che “ha trovato la forza nei suoi punti deboli”: trovate l’intervista qui.

P.S. Per chi non lo conoscesse, El Guincho è il produttore e cantante spagnolo colpevole della hit “Con Altura” di J Balvin e Rosalía. Impossibile prevedere che cosa sia nato dalla sua collaborazione con twigs.