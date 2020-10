Omar Apollo duetta con Ruel in “Want U Around”

Una delicata ballad lo-fi con Ruel precede l’uscita dell’album di debutto, “Apolonio”, prevista per questo venerdì. L’artista di origini sudamericane ha rilasciato anche la tracklist, dove compare una featuring con Kali Uchis. Che il suo possa essere uno dei dischi R&B dell’anno? Può darsi. Nel frattempo, Omar Apollo fa un malinconico giro in bicicletta in questo nuovo videoclip.

Apolonio (2020, Warner Records)

1. “I’m Amazing”

2. “Kamikaze”

3. “Want U Around” Feat. Ruel

4. “Stayback”

5. “Hey Boy” Feat. Kali Uchis

6. “Dos Uno Nueve (219)”

7. “Useless”

8. “Bi Fren”

9. “The Two Of Us”