Il concerto di Lido Pimienta per Tiny Desk

Prima “La Papessa” (2016), poi “Miss Colombia”(2020). Lido Pimienta si attribuisce titoli altisonanti con i suoi album, ma è anche in grado di scherzare sull’aura di venerazione della sua fanbase sempre più grande: “Ho quindici anni, sono un enfant prodige della musica e ho scritto quest’album due giorni fa. …Sono qui per la mia Quinceañera.” Tra suggestioni folkloristiche, un’aria di femminismo più che contemporanea, la vera e propria piccola orchestra con cui Lido ha riarrangiato i pezzi e la sua sicurezza sul palco, questo concerto per NPR è qualcosa da non perdere.