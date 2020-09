Nuovo singolo per i Django Django che sono tornati con il nuovo “Spirals”, un brano che ce li mostra in formissima: un brano psichedelico al punto giusto, non troppo, con una vena un po’ malinconica che sinceramente non ci saremmo aspettati da loro ma molto suggestiva.

Ora aspettiamo solo un album completo, dopo l’ep del 2018 “Winter’s Beach” che seguiva il comunque buono “Marble Skies”.