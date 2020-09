Che bello, ad ottobre il nuovo EELS

Che bello, oggi gli EELS hanno annunciato il loro nuovo album, e non c’è molto da aggiungere.

“Earth to Dora” è in uscita il 30 ottobre su E Works / [PIAS] e da oggi si può altresì ascoltare il nuovo singolo “Are We Alright Again”, gustoso pastice di classica pasta EELS e sixty.

Registrato nello studio degli EELS a Los Feliz, California, Earth to Dora è stato prodotto dal leader della band Mark Oliver Everett a.k.a. E ed eseguito da E, Koool G Murder, The Chet and P-Boo.

Riguardo al nuovo album Mr. E ha affermato: “Questi brani sono nati appena prima dell’inizio della pandemia. Spero che possano dare in qualche modo conforto. Ascoltando brani che parlano di cose che sogniamo di tornare a fare. O magari perché le persone stanno affrontando proprio ora alcune di queste tematiche. Solo una canzone è stata completata proprio durante i primi giorni di pandemia, “Are We Alright Again” una sorta di sogno ad occhi aperti in quarantena di cui avevo disperatamente bisogno.”