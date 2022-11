[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz – Monica Mazzoli

Nuovo capitolo della “saga” Indi(e)pendenze meets Kalporz, programma a cura di Matteo Maioli in onda su www.neuradio.it ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00.

In questo appuntamento ritroviamo la talent-scout della compagnìa Monica Mazzoli, titolare del blog Going Underground: In scaletta le chitarre di Uni Boys e The Black Lips oltre a producer che si faranno certamente strada come Loraine James – a cui abbiamo dedicato la nostra cover di Settembre – e Laundromat. Spazio anche al folk irresistibile di Lee Baggett e alla new-wave di ieri e oggi con Dry Cleaning (a voi ha convinto il loro secondo disco?) e i Virgin Prunes di Gavin Friday.

Il podcast si recupera come sempre in streaming su Radio Casotto.