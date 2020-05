La Top 7 della settimana (#21, 2020)

La settimana in cui la musica si è fermata.

Dopo l’ultimo decreto di sabato si annuncia un’estate senza concerti. Molti festival (Il Summer di Lucca, Umbria Jazz, Rock In Roma, Home Festival e altri) hanno ufficialmente salutato la bella stagione alle porte e dato appuntamento al 2021. Allo stesso modo tutti i live previsti tra maggio e agosto sono già stati riprogrammati per la prossima estate. Questa non è certamente una notizia che ci rende allegri, ma il debole ottimismo dovuto alla riapertura dei locali ci dà ancora qualche speranza sul fatto di potere riuscire a vedere alcuni artisti, probabilmente esclusivamente nostrani, anche se in contesti controllati e ristretti. Gli ultimi 7 giorni sono stati in ogni caso succosi di novità sul piano delle uscite discografiche.

7. “Strange to Explain”, la psichedelia dei Woods

In questi tempi di stasi abbiamo bisogno di viaggiare. E “Where do you go when you dream?” il primo singolo estratto, immediamente dopo il lockdown, dal nuovo album “Strange to Explain” (uscito il 22 maggio) della band di Jeremy Earl, ci viene in soccorso. Diversi anni fa il gruppo di Brooklyn aveva posato per Kalporz a Ravenna.

6. Duetto virtuale di Damon Albarn e 2-D nello show di Jimmy Kimmel

Anche i Gorillaz si attrezzano alle restrizioni imposte alla musica live e si adattano alle regole dello streaming (con tanto di disurbi di connessione) duettando a distanza su Zoom.

Terza canzone estratta dalla serie Song Machines è “Aries” feat Peter Hook e Georgia.

5. Il battesimo solista di Matt Berninger

Il frontman dei The National pubblicherà il suo primo album da solista il prossimo 2 ottobre, via Book Records, che prevede moltissime collaborazioni tra cui Andrew Bird e Mickey Raphael. La title track “Serprentine Prison”, scritta poco dopo la chisura delle registrazioni di “I am easy to find” (2019), è uscita durante l’ultima settimana.

4. L’amore, gli anni ’70 e le atmosfere oniriche di Yellow Days

Il cantautore britannico Yellow Days, alias di George van den Broek, a due anni di distanza dal suo primo album “Is everything okay in your world?” annuncia che il nuovo disco vedrà la luce in estate. Tra le collaborazioni, quelle d­i Mac De Marco e Nate Fox. Intanto, dopo l’uscita del primo singolo è la volta dell’anteprima “Love is Everywhere”.

3. Ditelo agli amici, c’è una nuova canzone dei Wilco!

Nuovo singolo pubblicato dai Wilco e presentato dal vivo da jeff Tweedy nel Late Show di Stephen Colbert. I proventi del brano tramite bandcamp saranno devoluti in beneficenza alle persone che si trovano in difficoltà a causa del Covid-19. Il brano è “Tell your friends” e nel video tutti i componenti della band si mostrano insieme alle loro famiglie.

2. La sensualità sfaccettata in “W” di Populous

Il producer italiano ci porta dentro una ideale e coloratissima pista da ballo a base di cocktail esotici e collaborazioni femminili provenienti dal Giappone, dall’Argentina, dal Salento e da Milano.

1. Arca annuncia un album e pubblica “Time”

Ufficiale, il nuovo nuovo album di Arca si intitolerà “Kick i” e uscirà il 26 giugno in digitale. Sarà ricco di featuring tra cui Björk, Rosalìa e SOPHIE. Time è il titolo del primo singolo di cui vi parliamo qui.

(Eulalia Cambria)