Senza nessun preavviso, è tornato a farsi sentire Cass McCombs. Il cantautore californiano ha pubblicato ieri in serata il singolo “Wine of Lebanon”, senza che questo venisse preceduto da nessuna campagna promozionale o comunicato stampa.

L’ultimo disco di Cass, “Tip Of The Sphere”, era uscito l’anno scorso (potete leggere qui la nostra recensione); al momento non sappiamo se “Wine of Lebanon” farà parte o anticipi un nuovo progetto.