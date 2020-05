[Anteprima] Lennard Rubra, “Alta Marea”

L’ultima novità in casa La Barberia Records si chiama Lennard Rubra, del quale oggi vi presentiamo in anteprima il primo singolo “Alta Marea”. Di lui si conosce poco e niente, come spesso capita per le nuove proposte della label modenese, abile a scovare dai meandri di Internet outsider e piccoli geni finora parzialmente incompresi. Quando chiediamo la bio di Lennard Rubra ci viene risposto testualmente così: «Lennard Rubra è l’antico dio germanico del nulla, ex modello e polistrumentista sceso sulla perla verde dell’adriatico con l’ossessione per la musica pop». Il tempo sicuramente ci potrà dire di più.

Potrebbe anche bastare così per convincere all’ascolto, ma aggiungiamo qualche particolare ulteriore: “Alta Marea” è una piccola gemma lo-fi, in cui si sentono echi surf-pop, romanticherie cantautoriali distorte perfettamente contemporanee e figlie del nostro tempo, rimandi agli Animal Collective e ai Velvet Underground e altra roba primordiale di Alberto Camerini che probabilmente ricordano in pochi.

Il singolo uscirà ufficialmente lunedì 8 giugno.