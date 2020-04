“Protecting the Hive”: come i Belle & Sebastian sfruttano l’isolamento

Nell’isolamento e nella quarantena in qualche modo tutti gli artisti cercano di far sentire la loro vicinanza in tanti modi, dalle dirette Instagram agli Ep dell’ultimo minuto. Belle & Sebastian hanno iniziato un progetto culminato in questo primo video “Protecting the Hive” che continuerà nel corso dei prossimi giorni. Il tutto è partito come una sorta di auto catarsi da quarantena ed è culminato in uno sforzo creativo per raccogliere pensieri dei fan, collaboratori e amici intorno a delle canzoni e video che rappresentano al meglio la situazione che viviamo.

Stuart Murdoch nel corso di queste settimane non si è fatto mancare nemmeno la condivisione di alcune lezioni di meditazione con i suoi fan.

Qui potete vedere però come è stata realizzata questa parte del progetto dei Belle & Sebastian, la seconda parte uscirà il 24 aprile: