Gioca a scacchi con Lorenzo Senni per la premiere di “Scacco Matto”

Il sito di Lorenzo Senni, nostro artista copertina di aprile, è andato in tilt per i troppi utenti collegati nel pomeriggio di martedì 21 aprile sul suo sito web dove era stata organizzata una premiere inedita per il nuovo album “Scacco Matto”, in uscita venerdì 24 aprile su Warp.

L’appuntamento è stato rinviato di 24 ore, sempre alle ore 15 italiane, ma di mercoledì 22 aprile su scaccomatto.lorenzosenni.com e così come era previsto ieri si potrà giocare virtualmente a scacchi e vincere copie inedite del nuovo merch del producer italiano più apprezzato degli ultimi anni.

Nel frattempo è uscito un nuovo estratto dal nuovo album, “Think Big”, da una melodia scritta dieci anni fa nel corso del suo primo tour in Giappone.