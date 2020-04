Populous con Emmanuelle in “Flores no mar”, primo singolo da “W”

A tre anni dall’acclamato “Azulejos”, esce oggi “Flores No Mar“, primo singolo estratto da “W”, il nuovo disco di Populous in uscita il 22 maggio per La Tempesta International (in Italia) e per Wonderwheel Recordings (nel resto del mondo). Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, il brano è stato pubblicato in anteprima il 1° aprile dal prestigioso magazine americano The Fader e vede la collaborazione della performer Emmanuelle, brasiliana d’origine, cresciuta a Miami e ora di base a Milano. Ascoltalo qui: https://backl.ink/135700576

Populous torna a esplorare paesaggi sonori psichedelici e tropicali regalandoci un brano sensuale e avvolgente, omaggio agli afro samba di Vinicius de Moraes.

“Per la religione afrobrasiliana del Candomblé, Lemanja è la madre di tutti gli Orisha, regina del mare e protettrice di tutte le donne – racconta Populous – si invoca il suo aiuto promettendole alcune delle sue cose preferite: fiori, profumi, vino e altre bellissime cose femminili. Quando ci si innamora della persona sbagliata chiediamo a Lemanja di essere liberati dal desiderio. Emmanuelle offre alla dea i suoi fiori preferiti, ballando in un mare sconfinato, nel buio della notte”.

Le percussioni ipnotiche, la cassa in 4/4 e la voce ammaliante di Emmanuelle ci faranno ballare sul divano di casa proiettandoci direttamente in tempi migliori, quando potremo danzare liberi e felici in spiaggia, una sera d’estate.