Finalmente un LP per Hodge: prima traccia e primo video da “Shadows in Blue”

Arriva finalmente un LP per uno degli artisti simbolo della scena techno europea più intrigante e innovativa degli Anni Dieci.

Jake Martin, producer di Bristol noto come Hodge, dal 2011 a oggi ha pubblicato decine di singoli, EP e mix per Dnuos Ytivil e le altrettanto prestigiose sub-label Punch Drunk e Livity Sound, e poi ancora, più di recente, per Peach Discs Hemlock Recordings e Berceuse Heroique, affermandosi come uno di punta della scena elettronica della città britannica. Dagli esordi post-dubstep a devastanti tracce bass, ha dato una impronta molto personale al clubbing UK.

Il 17 aprile uscirà invece su Houndstooth – la label di East London gestita da Rob Booth e Rob Butterworth del Fabric – il primo LP della sua carriera, “Shadows In Blue”, anticipato da “The World Is New Again”. La traccia, molto sci-fi e visionaria, è accompagnata da un caleidoscopico video diretto da Max Kelan Pearce.

Siamo pronti…