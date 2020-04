N.A.A.F.I. X, la compilation per il decimo compleanno della label messicana

Sono già passati dieci anni dalla nascita di N.A.A.F.I., influente label sperimentale di Città del Messico che ha marchiato a fuoco lo scorso decennio come poche altre etichette-collettivo in ambito underground.

Per festeggiare il decimo anniversario è stata pubblicata una compilation celebrativa con tracce di Lechuga Zafiro, Debit, Imaabs, per fare alcuni nomi.

Ad accompagnare l’uscita, già fuori su Bandcamp, il video di ‘Oração (Pense & Dance)’, traccia del dj producer di Montevideo Lechuga Zafiro accompagnato dalla voce dell’esplosiva artista brasiliana Linn Da Quebrada.

Tracklist:

01. Lechuga Zafiro – ‘Oração (Pense & Dance)’ Ft. Linn da Quebrada

02. Debit – ‘Recurrent Neurotic Network’

03. Lao – ‘Humedad’

04. Tayhana – ‘Club Paraíso’

05. Omaar – ‘Groove’

06. Lyo XS – ‘Ahogada’

07. Wasted Fates – ‘Sub Complex’

08. Imaabs – ‘Ocho’

09. WRACK – ‘Marchando’

10. Zutzut – ‘Cicatriz’