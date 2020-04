Bologna Elettrica lancia Stereodon, il nuovo social network della musica underground

Bologna Elettrica, il festival dell’XM24, ha lanciato una nuova piattaforma, il social network Stereodon dedicato al mondo della musica underground italiana.

“Vorremmo far vivere Stereodon principalmente come uno spazio di “rimbalzo” verso altri Blog/Siti/Forum e non come un contenitore di contenuti. Ogni instance di mastodon rappresenta un’isola dove gli/le utent* condividono degli interessi e una policy di comportamento“, spiegano i promotori di Stereodon che si distingue per trasparenza del suo codice sorgente, assenza di pubblicità, profilazione e dei like, sostituiti da una stellina che serve da promemoria per i post più interessanti.

Stereodon si appoggia su Mastodon è un social network distribuito, federabile, simile a Twitter, ma amministrato in modo decentralizzato. Ogni server (o “instance”) mantiene la propria autonomia e dialoga con altre instance attraverso gli standard aperti Ostatus (usato anche da GNU Social) e ActivityPub.

Per intenderci, una sorta di aggregatore e divulgatore di news orizzontale e comunitario.

Tra i feed troverete anche Kalporz con i suoi aggiornamenti.