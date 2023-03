L’agenda dei Live della settimana (#12, 2023)

Come si evince dalla locandina arriva in Italia Ellis Swan, lo-fi folk di stanza a Chicago e prodotto dalla Quindi Records. Vi rimandiamo alla pagina FB dell’etichetta fiorentina per tutte le informazioni utili. Segnaliamo inoltre altre date dei Gazebo Penguins: venerdì 24 Marzo al Mood Social Club di Rende (CS), sabato 25 al Dissonanze di Baronissi (SA) e domenica 26 al Monk di Roma.

Incarnando la radiosità dei cantanti R&B, il candore degli inni sacri e il potere stimolante dell’anima della musica devozionale, Ana Roxanne crea brani musicali incredibilmente intimi che combinano drone meditativo, paesaggi sonori rilassanti e voci angeliche. La compositricə intersessuale filippinə-americanə è notə per la sua miscela di musica jazz, corale, elettronica e Hindustani e per l’esplorazione di tematiche legate all’identità di genere. Lavora nella zona liminale fra elettronica sospesa, dream pop e cantautorato ambient. Le sue ispirazioni abbracciano il sacro (attraverso le tradizioni corali cattoliche con cui è cresciutə e il canto Hindustani classico che ha appreso a Uttarkhand, in India) e il profano (con l’ascolto dell’R&B degli anni ’80 e ’90); il tutto sintetizzato in un linguaggio sonoro unico e intuitivo, allo stesso tempo affascinante e arcano, curativo ed evocativo. I biglietti sono disponibili esclusivamente presso la biglietteria del museo. Costo: 15 € intero | 10 € ridotto studenti. Ana Roxanne è attesa anche al Combo di Milano martedì 22 Marzo, al Gada di Firenze giovedì 23 (prezzo 7 Euro, organizzato da Nub Project Space), al Bronson di Ravenna venerdì 24 (con Bono/Burattini) allo Studio 1 di Terni sabato 25.

Mercoledì 22 Marzo – HATER, Bagni Elsa N°3, Fano

L’anno appena concluso ha visto gli Hater in rapida ascesa nella classifica di gradimento degli amanti del suono indie-pop e shoegaze internazionale. “Sincere”, uscito su Fire Records nella primavera del 2022, solidifica tutte le caratteristiche sonore del quartetto di Malmö e accentua il sapore dolce-amaro delle loro composizioni, evocando gruppi come My Bloody Valentine, Slowdive e Deerhunter. La band si è costruita una massiccia reputazione dal vivo, esibendosi in festival come End Of The Road, Eurosonic, Roskilde. La BBC e BBC6 Music hanno supportato e trasmesso l’album attraverso i loro programmi, ricevendo anche grandi ascolti nel circuito-radio dei college Statunitensi. Free Entry. Altri tre appuntamenti con la band svedese: il 23 Marzo a Milano, Arci Bellezza; il 24 a Bologna, Covo Club e il 25 al Vinile di Rosà(VI).

Giovedì 23 Marzo – SHAME, Circolo Magnolia, Milano

Dopo il trionfale esordio di “Songs of Praise” (2018) e “Drunk Tank Pink”, il secondo lavoro pubblicato a gennaio 2021, gli Shame fanno ritorno con “Food For Worms”, pubblicato il 24 febbraio 2023 via Dead Oceans. Dalla recensione del nostro Piergiuseppe Lippolis, “gli Shame individuano nelle aperture verso l’indie rock e in un vago ammorbidimento pop i nuovi sentieri di crescita. Lo sguardo non è più rivolto all’io in quanto tale, ma è un ponte per arrivare a raccontare il mondo circostante e il concetto di amicizia, pur muovendo dall’esperienza personale, quella di cinque ragazzi cresciuti insieme”. Biglietti a questo link.

Giovedì 23 Marzo – ERIC CHENAUX, Sala Assoli, Napoli

Talento cristallino, artista in stato di grazia e dallo stile unico e personale, Eric Chenaux ha rivoluzionato il mondo del songwriting. I suoi dischi affrontano la relazione tra struttura e improvvisazione, in modi molto particolari e unici, senza cinismo ma con amore. Perché in fondo quelle di Chenaux sono canzoni d’amore, che canta con voce dolce e limpida, mentre la chitarra si piega delicatamente, diverge e scompone. A dispetto di un’innegabile vena iconoclasta, la sua musica rimane meravigliosamente calda, generosa e accessibile. La giustapposizione tra crooning morbido e vellutato e le esplorazioni sperimentali della chitarra apre a nozioni inedite di accompagnamento e canto e a forme non convenzionali di interplay timbrico e tonale. Da qualche anno Eric Chenaux vive in Francia, ma è stato un caposaldo della musica DIY e sperimentale a Toronto negli anni ‘90 e 2000, leggenda del post-punk locale con Phleg Camp e Lifelikeweeds. Dal 2006 incide per Constellation Records: una discografia geniale che spazia dal folk più avventuroso, sontuoso, languoroso e decostruito, al jazz, fino a ballate di influenza pop. Biglietti a questo link. Sabato 25 Marzo l’artista sarà di scena a Firenze (Sala Vanni).