Marco Giudici (Halfalib) all’esordio su 42 Records, guarda il nuovo video

“Stupide cose di enorme importanza” è il nuovo video di Marco Giudici, il nuovo ingresso nella grande famiglia 42 Records.

Marco, milanese classe ’91, si è già fatto conoscere come Halfalib e al fianco di Adele con Any Other, oltre ad occuparsi della produzione di altri artisti, come Generic Animal e Rareș.

Questa volta cambia ancora moniker, perché “inventarmi un’altra identità mi sembrava una buona scusa per non espormi”.

“Stupide cose di enorme importanza” segue il primo estratto “Nei giorni così” e dà il nome anche al suo esordio solista, in uscita venerdì 17 aprile 2020 per 42 Records.

Un disco cantato in italiano, che racconta di Marco e delle persone che gli girano attorno.

Marco stesso definisce “Stupide cose di enorme importanza” come una canzone d’amore nella sua accezione meno romantica: “Ho scritto questo brano quando ho lasciato la casa dei miei genitori. Parla di cose che bucano il tempo”.

Il video è stato girato da Adele Altro, con il contributo di Mattia Savelli.