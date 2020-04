La Top 7 della Settimana (#17, 2020)

7) Una struggente Caroline Polachek da KEXP

Mentre i live da casa si moltiplicano tragicamente insieme ai contagi che il Coronavirus sta procurando in tutto il pianeta, KEXP ha ancora un po’ di sessions registrate nei propri studi di Seattle durante le settimane precedenti l’emergenza – e due di queste in particolare meritano attenzione. La prima è quella di Caroline Polachek, che presenta solo per voce e pianoforte i brani di Pang, il suo brillante debutto come solista dopo lo scioglimento dei Chairlift.



6) Marianne Faithfull sconfigge il Coronavirus

Al netto delle perdite recenti nel mondo della musica (da John Prine ad Adam Schlesinger dei Fountains Of Wayne) e al netto dei suoi 73 anni non c’era di che stare molto tranquilli sulla sorte di Marianne Faithfull, ricoverata a Londra in seguito a Covid19. Invece è arrivato in questi giorni l’annuncio su Twitter secondo cui la cantante britannica è stata dimessa e sta recuperando a casa propria, infinitamente grata tanto ai fans per il grande supporto e calore espresso quanto allo staff dell’NHS per averle salvato la vita.



5) Big Thief, DICE e Spotify in aiuto della musica live

Lo scorso weekend i Big Thief hanno messo in vendita su Bandcamp una raccolta di 34 demo registrati durante le sessions di UFOF e Two Hands: i ricavati andranno in supporto della loro live crew che è inevitabilmente disoccupata al momento. L’iniziativa è solo l’ultima di altre similari da parte di band come The National e Deftones.

Su una scala più globale anche piattaforme molto importanti si stanno muovendo sull’argomento. DICE ha lanciato tramite la propria applicazione DICE TV, un servizio che permette di godere di live esclusivi da casa tramite il pagamento di un biglietto. Si inaugura il tutto con un evento inaugurale di tre giorni intitolato The Nations Room Service 2020 Festival, di scena questo weekend, in cui spiccano i nomi di Lolo Zouaï, Channel Tres e A Boogie With A Hoodie.

Spotify ha invece attivato una funzione riservata agli artisti chiamata Artist Fundraising Pick, attivando la quale i fans potranno fare donazioni tramite PayPal, GoFundMe o CashApp.

Demos Vol. 1 – Topanga Canyon, CA – Feb 2018 by Big Thief

4) I Great Grandpa fanno vedere chi sono su KEXP

Su Kalporz non se ne è mai parlato finora ma i Great Grandpa, da Seattle, sono un’ottima band autrice di due dischi di cui l’ultimo, pubblicato l’anno scorso e intitolarto Four Of Arrows, è praticamente un addomesticare gli spigoli dei suddetti Big Thief verso una mezza via tra folk e indie-pop che è solidissima per scrittura e ispirazione. Se non li conoscevate ancora i loro concittadini di KEXP offrono a nome del gruppo questo emozionante biglietto da visita.



3) É uscito Beastie Boys Story

Disponibile solo su Apple TV ecco arrivare infine l’atteso film-documentario sui Beastie Boys. In cabina c’è uno dei nomi di punta della golden age del videoclip, Spike Jonze, che per la band newyorchese aveva già diretto Ricky’s Theme, Sure Shot e soprattutto il celeberrimo Sabotage, mentre a raccontare il tutto sono gli stessi Mike ‘Mike D’ Diamond e Adam ‘Ad-Rock’ Horowitz, unici membri ancora in vita del trio dopo la scomparsa di Adam ‘MCA’ Yauch nel 2012.



2) Nick Cave a tutte le ore

Nick Cave non si è sottratto alle tante iniziative di intrattenimento in giro per il web pensate per allietare le quarantenne di tutti. Bad Seed Teevee è iniziato ieri su YouTube e trasmette ininterrottamente video, live, interviste e molto altro sul leggendario cantautore australiano.



1) Ypsigrock e Dissonanze per le vostre quarantene

Per chiudere, anche due importanti festival della penisola hanno deciso di condividere in streaming i propri live migliori. Se Ypsigrock, dividendosi tra Facebook e YouTube, sta seguendo l’esempio del Primavera Sound (fin qui spiccano i live di Let’s Eat Grandma e The National direttamente sul canale della band), Dissonanze ha ospitato una serie di audio da infarto su Soundcloud: da Caribou a Neon Indian, da Gil Scott Heron a The Bug passando per Actress, Pinch e Murcof.