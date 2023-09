La Top 7 della Settimana (#38, 2023)

7. I “viaggi” di Laurel Halo

“Atlas” è l’ultimo album dell’artista elettronica Laurel Halo, ed è un collage di atmosferici brani ambient che la stessa Halo definisce jazz, pensati per accompagnare l’ascoltatore in un viaggio nel subconscio mescolando sintetico e acustico. “Belleville” – il primo singolo di Atlas – è invece una ballata al pianoforte, registrata in un’unica ripresa nella primavera del 2021, impreziosita da un sottofondo di vibrafono elaborato e dalle armonie vocali di Coby Sey.

6. Mykki Blanco ci scrive cartoline dall’Italia

Il nuovo EP di Mykki Blanco, formato da sei canzoni, omaggia l’Italia: si intitola “Postcards From Italia” e sulla copertina capeggia lui con una signora che si beve il thé nel “servizio buono” con tanto di polpette in bella vista. Il brano principale dell’EP è “Holidays in the Sun”: “La canzone è un inno estivo che parla di pigre giornate estive in cui si nuota nel mare, si passa da un festival musicale all’altro, ci si sente bene nella vita e si vive la dolce vita prendendo il sole”, ha dichiarato Blanco. “La canzone è un bop da rave estivo con strizzate d’occhio all’euro dance degli anni ’90 e all’acid house che si estende in ogni angolo del mondo, dalle spiagge di Ibiza e Napoli ai party nei magazzini di Londra e Berlino. Buon divertimento!”

5. “Tim” dei Replacements si fa bello

I primi commenti di questo remix (Let It Bleed Edition su Rhino) di “Tim” (1985), curato dal famoso ingegnere dei Ramones Ed Stasium, affermano che è sbalorditivo, perché riesce far brillare il suono dell’album laddove era scuro. Inoltre è anche deluxe: contiene una raccolta di brani inediti (“Sons of No One: Rare & Unreleased”) e un concerto classico del 1986 (“Not Ready For Prime Time”). In totale, il cofanetto comprende 65 brani, 50 dei quali mai ascoltati prima.

4. “Intheskatepark” è l’estate perenne di Squirrel Flower

Nell’attesa dell’album Tomorrow’s Fire, che uscirà il 13 ottobre su Full Time Hobby, Squirrel Flower ha pubblicato il singolo “Intheskatepark”, tipicamente indiepop e che è ispirato alle atmosfere dei Guided By Voices: “Ho scritto questa canzone nel 2019 con un piccolo sintetizzatore. Per me la canzone rappresenta l’estate perenne: anche se le cose cambiano, le stagioni, i sentimenti, le relazioni, puoi ancora provare a sentire la perfetta leggerezza dell’estate, di una nuova cotta, di un riff pop. Intheskatepark si ascolta al meglio mentre si va in bicicletta sotto il sole”.

3. Soccer Mommy alle prese con R.E.M., Slowdive e Pavement

Karaoke Night EP è un album di cover di Soccer Mommy che contiene 5 brani per poco più di 22 minuti: la cantautrice di Nashville ha reinterpretato “Soak Up the Sun” di Sheryl Crow, “I’m Only Me When I’m with You” di Taylor Swift, “Here” dei Pavement, “Losing My Religion” dei R.E.M. e “Dagger” degli Slowdive

Karaoke Night by soccer mommy

2. Nulla è per sempre, ma i Teenage Fanclub ci abituano bene

Il dodicesimo album dei Teenage Fanclub, “Nothing Lasts Forever”, è anche il secondo senza le canzoni e la voce del cofondatore Gerard Love (che ha abbandonato nel 2018 perché stanco dei tour) e con invece la presenza di Euros Childs (ex Zygotic Mynci di Gorky) che suona le tastiere e canta. Un po’ più ottimista di “Endless Arcade” (2021), prodotto dopo il divorzio di Norman Blake, la prima impressione è quella di un album curato e che fa battere il piedino, senza grossi sconvolgimenti rispetto a quello che ci hanno abituato i Fanclub (ed è tanta roba comunque).

Nothing Lasts Forever by Teenage Fanclub

1. Devendra Banhart incontra Cate Le Bon

Non è mai stato esagitato, Devendra, ma oggigiorno non sono più i tempi di “Rejoicing In The Hands” (2004): “Flying Wig“, su Mexican Summer, è il suo nuovo album ed è leggero e lievemente sintetico. Non poteva essere altrimenti: l’undicesimo disco di Banhart è la concretizzazione della “preziosa amicizia” con Cate Le Bon. “Suona come un massaggio molto malinconico, o come un pianto, ma con un vestito molto bello… se devo piangere, voglio farlo con il mio vestito migliore”, ha detto Devendra. A noi pare un’evoluzione nel sound del cantautore statunitense.

(Paolo Bardelli)