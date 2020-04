La Top 7 della Settimana (#16, 2020)

Il ritorno di Fiona Apple ed il 10 su Pitchfork

Dopo 8 anni, Fiona Apple torna a pubblicare un disco e dopo 10 anni anni Pitchfork assegna un 10 ad una nuova uscita. L’ultima volta era toccato a Kanye West con “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, nel 2010.

Brittany Howard pubblica una cover dei Funkadelic

Per la serie Spotify Singles Brittany Howard esegue una personale versione di “You and Your Folks, Me and My Folks”, uno dei classici immortali dei Funkadelic.

Prince at the Alladin Las Vegas Sampler

Live at the Aladdin Las Vegas Sampler comprende 4 canzoni registrate da Prince, nel 2002, durante il suo periodo da “resident” alla Aladdin Theatre for the Performing Arts.

Il nuovo singolo di Jamie Xx

Jamie Xx pubblica il suo primo singolo dopo cinque anni. In realtà si tratta di un pezzo che già era stato in scaletta in diversi set, dopo essere stato mandato in onda su NTS Radio.

Anderson .Paak e i Free Nationals da Jimmy Fallon

Anderson .Paak e i Free Nationals ci ricordano, a modo loro, quanto sia importante il concetto #stayhome al momento.

Nicolas Jaar twitch

Nicolas Jaar sembra particolarmente ispirato e dopo aver fatto uscire due dischi diversi in questo inizio di 2020, ha trasmesso 2 ore di set (inediti, ispirazioni, vecchie canzoni ri-arrangiate) su Twitch.

Radiohead Berlin 2016

I Radiohead continuano la loro serie di concerti pubblicati su YouTube, pubblicando il concerto di Berlino tenuto nel 2016.