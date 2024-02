La Top 7 della settimana (#7, 2024)

7. L’Act II del “Rinascimento” di Beyoncé.

Dopo il febbrile delirio funky e dance di Renaissance, celebrato da critica e pubblico come uno degli apici della carriera della performer, ecco il secondo atto di questa nuova fase artistica di Bey: le sue radici texane emergono con tutta la loro forza più primigenia e spontanea nei nuovi singoli diffusi qualche giorno fa che esplorano il genere country con una spontanea genuinità, che al tempo stesso, però, non convincono quanto i migliori episodi dell’album pubblicato nel 2022.

6. Gli Slowdive nuovamente in Italia in estate.

Giusto il tempo di scrivere e pubblicare le foto dei recentissimi concerti milanese e bolognese degli Slowdive che un nuovo appuntamento estivo della straordinaria band britannica emerge: questa volta il gruppo sarà a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, all’interno della ormai celebre e sempre qualitativamente eccelsa rassegna musicale estiva cesenate acieloaperto. Non vediamo l’ora di esserci.

5. MIKE diffonde un nuovo singolo accompagnato da un video.

Si intitola “R&B” il nuovo pezzo del rapper newyorchese prodotto da Tony Seltzer.

4. Ecco “Training Season”, il nuovo brano di Dua Lipa.

Un nuovo brano per la performer britannica che è anche accompagnato da un video.

3. Ritornano i Vampire Weekend con due nuovi brani subito e un album in arrivo.

I pezzi si intitolano “Gen-X Cops” e “Capricorn” e sono accompagnati dai relativi videoclip. Il disco Only God Was Above Us uscirà in aprile.

2. Waxahatchee è “Bored”: arriva il secondo singolo che anticipa il nuovo disco.

Nuovo singolo e videoclip per la cantautrice folk dopo lo splendido “Right Back to It” diffuso poco più di un mese fa. E il disco che uscirà si preannuncia già uno dei più affascinanti del 2024.

1. “Life Is” segna il ritorno di Jessica Pratt.

Ritorna la cantautrice Jessica Pratt con un meraviglioso brano accompagnato da un videoclip. Il suo nuovo disco Here in the Pitch uscirà a maggio.