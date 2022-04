L’agenda dei Live della settimana (#15, 2022)

Non solo Motta e Iosonouncane, con il tour esaurito da mesi, nella settimana di Pasqua.

Martedì 12 Aprile – THE BETHS, Biko, Milano

The Beths si formano a Auckland, Nuova Zelanda, per volontà della cantante e chitarrista Elizabeth Stokes con il chitarrista Jonathan Pearce e il bassista Benjamin Sinclair, ai quali si aggiunge alla batteria Tristan Deck nel 2019. Il debutto per Carpark Records, “Future Me Hates Me”, finisce tra gli album del 2018 su Rolling Stone, Pitchfork e Stereogum. Jangle-pop di scuola Flying Nun si insinua tra melodie catchy con in testa Weezer e Breeders. Dopo il tour mondiale la band pubblica il secondo album, “Jump Rope Gazers”, prodotto dallo stesso Pearce nei suoi studi di Auckland: finalmente, placata l’emergenza Covid, verranno suonate queste nuove splendide canzoni.

In apertura i Cherym, trio pop-punk da Derry nato tra i banchi del college e influenzato tanto dai Pixies che dagli American Football.

Martedì 12 Aprile – TOMMY CASH, Magazzini Generali, Milano

Il profeta del Post-Soviet rap torna in Italia per presentare dal vivo il nuovo EP "Moneysutra", trascinato dal singolo "Zuccenberg", che vede le firme di $UICIDEBOY$ e DIPLO: il passo definitivo verso la consacrazione nel mainstream di un artista che non hai mai fatto del compromesso una possibilità. SPECIAL GUEST: Vale LP

Mercoledì 13 Aprile – THE SKATALITES, Hiroshima Mon Amour, Torino

The Skatalites non hanno bisogno di presentazioni. La formazione di questo tour vede pionieri del reggae come il trombonista Vin Gordon che insieme ai compianti Don Drummond e Rico Rodriguez è sicuramente il maggior esponente della lunga tradizione di musicisti diplomati alla famosa Alpha Boys School. Val Douglas bassista che ha attraversato le varie evoluzioni del genere suonando con artisti come Peter Tosh, Bob Andy, The Congos per nominarne qualcuno e il percussionista Larry McDonald. Larry, che a giugno compie 85 anni, è stato percussionista con Toots and the Maytals, Gil Scott Heron, Lee Scratch Perry. Gli Skatalites porteranno la loro storia e il talento unito all'amore per la musica e all'onore di rappresentare i creatori dello Ska mantenendo viva la tradizione e omaggiando chi c'è stato prima di loro.

Venerdì 15 Aprile – CHRISTOPHER PAUL STELLING, Circolo Arci Progresso, Firenze

Christopher Paul Stelling torna in Italia con il nuovo album "Best of Luck" prodotto da Ben Harper e uscito sulla storica etichetta Anti. Folksinger dalle mille ispirazioni, è stato segnalato dal Bardelli a più riprese sulle nostre pagine: elementi di Dylan e Stones, tracce di folk-blues e richiami irish ne fanno un autore ambizioso, fantasioso e unico. Del 2012 il primo lavoro "Songs of Praise and Scorn", a cui seguono "False Cities", "Labor Against Waste" nel 2015 e "Itinerant Arias" nel 2017. Organizzato dall'associazione culturale LaChute.

Venerdì 15 Aprile – NOT MOVING LTD, Trenta Formiche, Roma

Lilith, Dome La Muerte e Antonio Bacciocchi registrarono insieme per l'ultima volta nel 1988: ne uscì l'epitaffio alla formazione storica dei Not Moving, l'album "Flash on you". Da allora le cose sono radicalmente cambiate, nella musica, nella società, nella cultura, soprattutto nei cuori e nelle anime dei protagonisti. In mezzo ognuno ha ricominciato e finito migliaia di volte, sempre da un'Altra parte. Ora di nuovo insieme (con Iride Volpi, chitarra e tastiere) per "Love Beat" (Area Pirata, 2022), perfetta rappresentazione di ciò che sono i NOT MOVING LTD, un'entità artistica che fa ovvio riferimento al passato e alle radici ma guarda costantemente in avanti. I nove brani sono frutto di un lungo, combattuto e sincero percorso attraverso tutto quello che possiamo definire Rock'n'Roll. Niente di più, niente di meno. OPEN ACT: THE CLEOPATRAS – garage 60s, punk rock e rock'n'roll, Rough&Girlie style. Entrata libera con tessera AICS. Sabato 16 Aprile saranno di scena con i Wide Hips al First Floor Club di Pomigliano, Napoli, ingresso gratuito.

Sabato 16 Aprile – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + COR VELENO, Capitol Hall, Pordenone

Dopo "La gente libera", primo brano del nuovo progetto musicale che anticipa "Meme K Ultra" per La Tempesta Dischi e Artist First, Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno annunciano oggi le prime date del tour che partirà ad aprile 2022. Il supergruppo che vedrà le due band sullo stesso palco si esibirà dal vivo a Pordenone in data zero per poi toccare Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Sabato 16 Aprile – HAKAN, Edonè, Bergamo

Sottosuolo Clash #11. Torna il nostro festival d’anniversario nella saletta indoor. Non accadeva dall’aprile del 2019 e questo già è speciale. Ma non basta, le altre cose magiche sono gli 11 anni di attività live che festeggiamo e la presentazione di “Manifesto” degli Hakan (Striped Music), la band i cui componenti detengono il record assoluto di esibizioni nei nostri eventi. I Labradors tornano a Bergamo dopo parecchi anni con un album nuovissimo, “Retriever”, per To Lose La Track. E dopo mille peripezie anche i Frana tornano a Sottosuolo per un’edizione del Clash che fa già sognare.

Dalle H 22.00 – Ingresso Libero con Hakan (Garage/Punk/R’n’R, da Bergamo), Labradors (Indie-Rock, da Milano) e Frana (Noise-Rock, da Milano)